Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Taiwan di Jabil berkisar dari NT$1.25M per year untuk Software Engineer II hingga NT$1.63M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Taiwan total NT$1.4M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Jabil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
