Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Taiwan di Jabil berkisar dari NT$1.25M per year untuk Software Engineer II hingga NT$1.63M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Taiwan total NT$1.4M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Jabil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Apa saja tingkat karir di Jabil?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,833,786. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Insinyur Perangkat Lunak role in Taiwan is NT$1,193,556.

