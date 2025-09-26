Direktori Perusahaan
Jabil Perekrut Gaji

Paket kompensasi Perekrut median in United States di Jabil total $85K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Jabil. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Paket Median
company icon
Jabil
Recruiter
Portland, OR
Total per tahun
$85K
Level
-
Gaji Pokok
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Jabil?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Perekrut at Jabil in United States sits at a yearly total compensation of $105,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Perekrut role in United States is $85,000.

Sumber Lainnya