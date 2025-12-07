Direktori Perusahaan
IUNU
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Keras

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Keras

IUNU Insinyur Perangkat Keras Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Keras in United States di IUNU berkisar dari $98.4K hingga $143K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total IUNU. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$112K - $130K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$98.4K$112K$130K$143K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Insinyur Perangkat Keras data gajis di IUNU untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di IUNU?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Keras penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di IUNU in United States mencapai total kompensasi tahunan $142,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di IUNU untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in United States adalah $98,400.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk IUNU

Perusahaan Terkait

  • Intuit
  • Microsoft
  • Apple
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iunu/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.