Direktori Perusahaan
Itau
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Itau Gaji

Gaji Itau berkisar dari $6,378 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $80,277 untuk Manajer Ilmu Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Itau. Terakhir diperbarui: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $36.7K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Ilmuwan Data
Median $33.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Manajer Produk
Median $36.4K
Analis Data
Median $16.6K
Arsitek Solusi
Median $50.5K
Analis Bisnis
$16.6K
Manajer Ilmu Data
$80.3K
Analis Keuangan
$54K
Sumber Daya Manusia
$17.7K
Pemasaran
$20.5K
Desainer Produk
$6.4K
Manajer Program
$33.7K
Manajer Proyek
$33.7K
Analis Keamanan Siber
$31.6K
Manajer Program Teknis
$38.2K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Itau adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $80,277. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Itau adalah $33,820.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Itau

Perusahaan Terkait

  • Facebook
  • Roblox
  • Lyft
  • Pinterest
  • Uber
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/itau/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.