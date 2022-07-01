Island Gaji

Gaji Island berkisar dari $123,608 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $142,134 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Island . Terakhir diperbarui: 11/21/2025