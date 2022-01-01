Direktori Perusahaan
iRhythm
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

iRhythm Gaji

Rentang gaji iRhythm berkisar dari $124,375 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Pemasaran di ujung bawah hingga $357,700 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari iRhythm. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $211K
Analis Bisnis
$154K
Insinyur Perangkat Keras
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operasi Pemasaran
$124K
Manajer Produk
$266K
Penjualan
$199K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$358K
Peneliti UX
$153K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di iRhythm, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij iRhythm is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $357,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij iRhythm is $188,876.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk iRhythm

Perusahaan Terkait

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain