IPE Global
IPE Global Hukum Gaji

Rata-rata kompensasi total Hukum in India di IPE Global berkisar dari ₹311K hingga ₹442K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total IPE Global. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$4K - $4.8K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$3.5K$4K$4.8K$5K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di IPE Global?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Hukum di IPE Global in India mencapai total kompensasi tahunan ₹441,846. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di IPE Global untuk posisi Hukum in India adalah ₹311,214.

