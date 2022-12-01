Direktori Perusahaan
Investec
Investec Gaji

Rentang gaji Investec berkisar dari $21,164 dalam total kompensasi tahunan untuk Bankir Investasi di ujung bawah hingga $158,746 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Investec. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Analis Data
$72.4K
Ilmuwan Data
$92.4K
Bankir Investasi
$21.2K

Pemasaran
$125K
Desainer Produk
$65.2K
Manajer Proyek
$42.2K
Insinyur Perangkat Lunak
$81K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
Arsitek Solusi
$53.8K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Investec adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $158,746. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Investec adalah $72,417.

