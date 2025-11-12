Direktori Perusahaan
Intuit
Intuit Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di Greater Toronto Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Toronto Area di Intuit berkisar dari CA$113K per year untuk Software Engineer 1 hingga CA$280K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Toronto Area total CA$162K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intuit. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intuit, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Intuit in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$280,287. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Intuit untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Toronto Area adalah CA$168,785.

