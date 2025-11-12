Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Bengaluru di Intuit berkisar dari ₹3.06M per year untuk Software Engineer 1 hingga ₹9.88M per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹5.05M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intuit. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intuit, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)