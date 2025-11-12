Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Atlanta Area di Intuit berkisar dari $161K per year untuk Software Engineer 2 hingga $318K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Atlanta Area total $262K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intuit. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$161K
$129K
$25.1K
$7.6K
Senior Software Engineer
$236K
$152K
$62.6K
$20.8K
Staff Software Engineer
$318K
$203K
$74.3K
$40.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intuit, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)