Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Israel di Intuit berkisar dari ₪478K per year untuk Software Engineer 2 hingga ₪435K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Israel total ₪476K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intuit. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intuit, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)