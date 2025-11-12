Direktori Perusahaan
Intuit
Intuit Desainer UX Gaji di Israel

Paket kompensasi Desainer UX median in Israel di Intuit total ₪620K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intuit. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Paket Median
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Total per tahun
₪620K
Level
Staff Product Designer
Gaji Pokok
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
13 Tahun
Apa saja tingkat karir di Intuit?
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intuit, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer UX di Intuit in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪765,793. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Intuit untuk posisi Desainer UX in Israel adalah ₪534,745.

Sumber Lainnya