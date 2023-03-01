Direktori Perusahaan
Intesa Sanpaolo Gaji

Rentang gaji Intesa Sanpaolo berkisar dari $15,558 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $93,254 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Intesa Sanpaolo. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $47.7K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Keuangan
$15.6K
Sumber Daya Manusia
$81.1K

Manajer Proyek
$85.7K
Analis Keamanan Siber
$80.1K
Arsitek Solusi
$93.3K
Penulis Teknis
$39.8K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Intesa Sanpaolo adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $93,254. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Intesa Sanpaolo adalah $80,056.

