International SOS Gaji

Gaji International SOS berkisar dari $70,614 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $150,000 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan International SOS. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Penjualan
Median $150K
Ilmuwan Data
$70.6K
Teknolog Informasi (TI)
$94.1K

Manajer Program
$74.6K
Manajer Proyek
$127K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di International SOS adalah Penjualan dengan total kompensasi tahunan $150,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di International SOS adalah $94,063.

