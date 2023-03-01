Direktori Perusahaan
Interac
Interac Gaji

Rentang gaji Interac berkisar dari $54,953 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $100,269 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Interac. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $87.1K
Manajer Produk
Median $60K
Ilmuwan Data
$65.4K

Teknolog Informasi (IT)
$55K
Manajer Program
$81.1K
Analis Keamanan Siber
$100K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $100,269.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Interac je $73,280.

