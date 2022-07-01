IntelyCare Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji IntelyCare berkisar dari $100,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $197,010 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari IntelyCare. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $148K
Manajer Ilmu Data
$197K
Ilmuwan Data
$101K

Manajer Desain Produk
$182K
Manajer Produk
$116K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di IntelyCare adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $197,010. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di IntelyCare adalah $148,000.

