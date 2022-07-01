Intellum Gaji

Gaji Intellum berkisar dari $99,615 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $182,408 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Intellum . Terakhir diperbarui: 11/25/2025