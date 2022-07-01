IntelliGenesis Gaji

Rentang gaji IntelliGenesis berkisar dari $94,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $167,160 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari IntelliGenesis . Terakhir diperbarui: 8/10/2025