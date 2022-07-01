Direktori Perusahaan
IntelliGenesis
IntelliGenesis Gaji

Rentang gaji IntelliGenesis berkisar dari $94,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $167,160 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari IntelliGenesis. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Ilmuwan Data
Median $126K
Teknolog Informasi (IT)
$94.5K
Analis Keamanan Siber
$167K

Insinyur Perangkat Lunak
$167K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di IntelliGenesis adalah Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $167,160. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di IntelliGenesis adalah $146,415.

