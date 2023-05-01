IntelliBoard Gaji

Gaji IntelliBoard berkisar dari $39,800 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Penjualan di tingkat rendah hingga $45,900 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan IntelliBoard . Terakhir diperbarui: 11/24/2025