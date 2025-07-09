Direktori Perusahaan
Intellias
Intellias Gaji

Rentang gaji Intellias berkisar dari $15,288 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $95,574 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Intellias. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $60K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
$65.8K
Analis Data
$35K

Insinyur Perangkat Keras
$63.6K
Teknolog Informasi (IT)
$77.6K
Pemasaran
$15.3K
Manajer Proyek
$40.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$95.6K
Arsitek Solusi
$82.3K
Manajer Program Teknis
$67.3K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Intellias adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $95,574. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Intellias adalah $64,683.

