Intellias Gaji

Rentang gaji Intellias berkisar dari $15,288 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $95,574 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Intellias . Terakhir diperbarui: 8/10/2025