Intel Gaji

Gaji Intel berkisar dari $36,403 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $818,056 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Intel . Terakhir diperbarui: 10/21/2025