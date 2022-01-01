Direktori Perusahaan
Intel
Intel Gaji

Gaji Intel berkisar dari $36,403 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $818,056 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Intel. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Insinyur Kripto

Insinyur Sistem

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

Ilmuwan Peneliti

Peneliti AI

Insinyur AI

Embedded Systems Software Engineer

Insinyur Perangkat Keras
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Manajer Produk
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Ilmuwan Data
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Manajer Program Teknis
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Manajer Proyek Teknis

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Insinyur Mesin
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arsitek Solusi
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Pemasaran
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Manajer Pemasaran Produk

Desainer Produk
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analis Keuangan
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Manajer Program
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Insinyur Kimia
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Insinyur Listrik
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analis Bisnis
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Sumber Daya Manusia
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Insinyur Material
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Penjualan
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Manajer Penjualan Lapangan

Manajer Akun

Pengembangan Bisnis
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operasi Bisnis
Median $151K
Manajer Operasi Bisnis
Median $201K
Manajer Sains Data
Median $262K
Insinyur Optik
Median $239K
Manajer Desain Produk
Median $290K
Manajer Proyek
Median $57.8K
Akuntan
Median $137K

Technical Accountant

Asisten Administratif
Median $95.2K
Desainer Grafis
Median $235K
Insinyur Penjualan
Median $201K
Hukum
Median $300K
Kepala Staf
$220K
Insinyur Sipil
$231K

Construction Engineer

Insinyur Kontrol
$230K
Layanan Pelanggan
$103K
Analis Data
$71.7K
Manajer Fasilitas
$118K
Desainer Mode
$76.4K
Desainer Industri
$156K
Konsultan Manajemen
$120K
Insinyur MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Perekrut
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Penulis Teknis
$44.2K
Peneliti UX
$37.7K
Kapitalis Ventura
$166K
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Intel, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intel, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Intel adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Fellow level dengan total kompensasi tahunan $818,056. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Intel adalah $188,939.

