Intel Gaji

Gaji Intel berkisar dari $36,403 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $818,056 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Intel. Terakhir diperbarui: 10/21/2025
Insinyur Machine Learning
Insinyur Perangkat Lunak Backend
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack
Insinyur Jaringan
Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)
Insinyur Data
Insinyur Perangkat Lunak Produksi
Insinyur Perangkat Lunak Keamanan
Insinyur DevOps
Insinyur Site Reliability
Insinyur Kripto
Insinyur Sistem
Insinyur Perangkat Lunak Video Game
Ilmuwan Peneliti
Peneliti AI
Insinyur AI
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Intel, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intel, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
