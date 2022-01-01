Integral Ad Science Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Integral Ad Science berkisar dari $105,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $320,390 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Integral Ad Science. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $175K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $165K
Teknolog Informasi (IT)
$320K

Penjualan
$106K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$269K
Arsitek Solusi
$159K
Manajer Program Teknis
$131K
Peneliti UX
$109K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Integral Ad Science adalah Teknolog Informasi (IT) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $320,390. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Integral Ad Science adalah $162,100.

