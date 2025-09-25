Direktori Perusahaan
Intact Financial Corporation
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Intact Financial Corporation Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Canada di Intact Financial Corporation berkisar dari CA$217K hingga CA$302K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intact Financial Corporation. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$232K - CA$274K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

CA$225K

Apa saja tingkat karir di Intact Financial Corporation?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Intact Financial Corporation in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$302,009. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Intact Financial Corporation untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Canada adalah CA$216,827.

