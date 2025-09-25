Direktori Perusahaan
Intact Financial Corporation
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Sumber Daya Manusia

  • Semua Gaji Sumber Daya Manusia

Intact Financial Corporation Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in Canada di Intact Financial Corporation berkisar dari CA$53.4K hingga CA$74.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intact Financial Corporation. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$57.2K - CA$67.3K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$53.4KCA$57.2KCA$67.3KCA$74.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Sumber Daya Manusia data gajis di Intact Financial Corporation untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

CA$225K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan CA$42 ribu+ (terkadang CA$420 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Intact Financial Corporation?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Najveći paket kompenzacije za Sumber Daya Manusia poziciju u Intact Financial Corporation in Canada iznosi CA$74,337 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intact Financial Corporation za Sumber Daya Manusia poziciju in Canada je CA$53,370.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Intact Financial Corporation

Perusahaan Terkait

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya