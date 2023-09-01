Direktori Perusahaan
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Gaji

Gaji Insurance Corporation of British Columbia berkisar dari $20,732 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $100,500 untuk Analis Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Insurance Corporation of British Columbia. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $58.4K
Operasi Bisnis
$43.9K
Analis Bisnis
$101K

Penulis Konten
$56K
Ilmuwan Data
$80.8K
Analis Keuangan
$20.7K
Manajer Produk
$101K
Kapitalis Ventura
$23.5K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Insurance Corporation of British Columbia adalah Analis Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $100,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Insurance Corporation of British Columbia adalah $57,189.

Sumber Lainnya