Insulet Gaji

Rentang gaji Insulet berkisar dari $37,192 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $201,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Insulet. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $143K
Insinyur Mekanik
Median $81K
Insinyur Biomedis
$101K

Layanan Pelanggan
$37.2K
Pemasaran
$185K
Manajer Produk
$158K
Manajer Proyek
$60.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$201K
Peneliti UX
$110K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Insulet é Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Insulet é $110,445.

