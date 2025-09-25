Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Instacart berkisar dari $222K per year untuk L3 hingga $728K per year untuk L8. Paket kompensasi yearan median in United States total $350K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
$277K
$178K
$99K
$0
L5
$343K
$213K
$130K
$0
L6
$432K
$246K
$185K
$1.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:
50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)
50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)
