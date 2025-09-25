Direktori Perusahaan
Instacart
  • Gaji
  • Pengembangan Bisnis

  • Semua Gaji Pengembangan Bisnis

Instacart Pengembangan Bisnis Gaji

Kompensasi Pengembangan Bisnis in United States di Instacart total $196K per year untuk L7. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$223K - $259K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$197K$223K$259K$286K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Pengembangan Bisnis at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $285,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Pengembangan Bisnis role in United States is $196,800.

