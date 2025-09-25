Kompensasi Pengembangan Bisnis in United States di Instacart total $196K per year untuk L7. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Jadwal Vesting
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jenis Saham
RSU
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Jenis Saham
RSU
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:
50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)
50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)
FAQ
What is the highest Pengembangan Bisnis salary at Instacart in United States?
The highest paying salary package reported for a Pengembangan Bisnis at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $285,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
How much do Instacart Pengembangan Bisnis employees get paid in United States?
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Pengembangan Bisnis role in United States is $196,800.
