Kompensasi Manajer Operasi Bisnis di Instacart total $210K per year untuk L6. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:
50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)
50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)