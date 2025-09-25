Direktori Perusahaan
Instacart
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Operasi Bisnis

  • Semua Gaji Manajer Operasi Bisnis

Instacart Manajer Operasi Bisnis Gaji

Kompensasi Manajer Operasi Bisnis di Instacart total $210K per year untuk L6. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Instacart. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$193K - $219K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$170K$193K$219K$242K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Lihat 3 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Operasi Bisnis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Operasi Bisnis di Instacart mencapai total kompensasi tahunan $241,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Instacart untuk posisi Manajer Operasi Bisnis adalah $170,150.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Instacart

Perusahaan Terkait

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya