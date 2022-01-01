Inovalon Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Inovalon berkisar dari $43,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Arsitek Solusi di tingkat rendah hingga $276,375 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Inovalon. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $132K
Analis Data
Median $100K

Analis Bisnis
Median $96K
Pengembangan Bisnis
$110K
Layanan Pelanggan
$55.3K
Sumber Daya Manusia
$190K
Konsultan Manajemen
$276K
Manajer Proyek
$146K
Penjualan
$49.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$246K
Arsitek Solusi
$43.7K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Inovalon adalah Konsultan Manajemen at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $276,375. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Inovalon adalah $105,223.

Sumber Lainnya