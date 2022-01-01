Inovalon Gaji

Gaji Inovalon berkisar dari $43,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Arsitek Solusi di tingkat rendah hingga $276,375 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Inovalon . Terakhir diperbarui: 9/15/2025