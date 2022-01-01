Innovaccer Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Innovaccer berkisar dari $9,325 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $260,100 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Innovaccer. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Ilmuwan Data
Median $17.5K
Manajer Produk
Median $55.8K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $67.7K
Analis Data
Median $9.3K
Desainer Produk
Median $21.6K
Manajer Sains Data
$70.8K
Teknolog Informasi (TI)
$77.7K
Konsultan Manajemen
$16.5K
Operasi Pemasaran
$11.8K
Manajer Desain Produk
$260K
Penjualan
$11.8K
FAQ

The highest paying role reported at Innovaccer is Manajer Desain Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Innovaccer is $21,561.

