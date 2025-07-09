Innotech Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Innotech berkisar dari $11,973 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $122,400 untuk Insinyur Kimia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Innotech. Terakhir diperbarui: 9/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $51K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Analis Data
Median $39.8K
Analis Bisnis
Median $46K

Arsitek Solusi
Median $68K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
Median $78.9K
Asisten Administratif
$22.7K
Insinyur Kimia
$122K
Ilmuwan Data
Median $31.3K
Teknolog Informasi (TI)
$12K
Bankir Investasi
$41.8K
Hukum
$63.2K
Desainer Produk
$38.8K
Manajer Produk
$60.2K
Manajer Proyek
$91.4K
Perekrut
$58.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$66K
Kapitalis Ventura
$41.9K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Innotech adalah Insinyur Kimia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $122,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Innotech adalah $50,958.

