Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in India di InMobi total ₹7.52M per year untuk SDE IV. Paket kompensasi yearan median in India total ₹6.81M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total InMobi. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di InMobi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (1.19% per periode)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)