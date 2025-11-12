Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in India di InMobi berkisar dari ₹2.45M per year untuk SDE I hingga ₹5.6M per year untuk SDE III. Paket kompensasi yearan median in India total ₹3.01M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total InMobi. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di InMobi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (1.19% per periode)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)