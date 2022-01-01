Direktori Perusahaan
Inmar
Inmar Gaji

Rentang gaji Inmar berkisar dari $79,600 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $224,400 untuk Pemasaran di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Inmar. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $109K
Manajer Ilmu Data
$188K
Ilmuwan Data
$110K

Analis Keuangan
$86.7K
Sumber Daya Manusia
$79.6K
Pemasaran
$224K
Manajer Produk
$147K
Penjualan
$124K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Inmar is Pemasaran at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

