Ingram Micro
Ingram Micro Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Ingram Micro berkisar dari ₹925K per year untuk Software Engineer II hingga ₹1.65M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.11M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ingram Micro. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Ingram Micro?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Ingram Micro in India mencapai total kompensasi tahunan ₹1,650,438. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ingram Micro untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹728,800.

