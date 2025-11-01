Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Ingram Micro berkisar dari ₹925K per year untuk Software Engineer II hingga ₹1.65M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.11M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ingram Micro. Terakhir diperbarui: 11/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
