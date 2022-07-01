Infront X Gaji

Rentang gaji Infront X berkisar dari $43,512 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $181,090 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Infront X . Terakhir diperbarui: 8/12/2025