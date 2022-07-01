Direktori Perusahaan
Infront X
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Infront X Gaji

Rentang gaji Infront X berkisar dari $43,512 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $181,090 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Infront X. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Manajer Produk
$181K
Manajer Proyek
$43.5K
Insinyur Perangkat Lunak
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manajer Program Teknis
$161K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Infront X adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $181,090. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Infront X adalah $126,793.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Infront X

Perusahaan Terkait

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Tesla
  • Snap
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain