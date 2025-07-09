Infotech Gaji

Rentang gaji Infotech berkisar dari $24,984 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Elektrik di ujung bawah hingga $100,025 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Infotech . Terakhir diperbarui: 8/11/2025