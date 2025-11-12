Direktori Perusahaan
Infosys
Infosys Arsitek Cloud Gaji

Kompensasi Arsitek Cloud in India di Infosys total ₹3.37M per year untuk JL6. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.92M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infosys. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Infosys, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Cloud di Infosys in India mencapai total kompensasi tahunan ₹4,159,962. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Infosys untuk posisi Arsitek Cloud in India adalah ₹2,494,858.

