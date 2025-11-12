Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Bengaluru di Infosys berkisar dari ₹746K per year untuk JL3B hingga ₹2.08M per year untuk JL6B. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹1.01M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infosys. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
JL3B
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Infosys, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)