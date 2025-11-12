Direktori Perusahaan
Infosys
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Insinyur DevOps

  • Pune Metropolitan Region

Infosys Insinyur DevOps Gaji di Pune Metropolitan Region

Kompensasi Insinyur DevOps in Pune Metropolitan Region di Infosys total ₹1.1M per year untuk JL5. Paket kompensasi yearan median in Pune Metropolitan Region total ₹597K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infosys. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹1.1M
₹1.1M
₹0
₹0
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Infosys, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur DevOps di Infosys in Pune Metropolitan Region mencapai total kompensasi tahunan ₹1,605,776. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Infosys untuk posisi Insinyur DevOps in Pune Metropolitan Region adalah ₹597,254.

