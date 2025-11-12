Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Greater Bengaluru di Infosys berkisar dari ₹622K per year untuk JL3B hingga ₹1.73M per year untuk JL5. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹969K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infosys. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Infosys, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)