Infosys Insinyur Perangkat Lunak Backend Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Canada di Infosys berkisar dari CA$90.4K per year untuk JL3B hingga CA$104K per year untuk JL5. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$101K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infosys. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Nama Level Total Pokok Saham ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Entry Level ) CA$90.4K CA$90.4K CA$0 CA$0 JL3A Senior Systems Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- JL4 Technology Analyst CA$86.1K CA$86.1K CA$0 CA$0 JL5 Technology Lead CA$104K CA$104K CA$420 CA$0 Lihat 2 Level Lainnya

+ CA$81.2K + CA$125K + CA$28K + CA$49K + CA$30.8K Don't get lowballed

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham Options Di Infosys, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 25.00 % tahunan )

Apa jadwal vesting di Infosys ?

