Paket kompensasi Desainer UX median in India di Infosys total ₹1.22M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infosys. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Paket Median
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.22M
Level
L3
Gaji Pokok
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Infosys?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Infosys, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer UX di Infosys in India mencapai total kompensasi tahunan ₹1,492,206. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Infosys untuk posisi Desainer UX in India adalah ₹1,130,885.

Sumber Lainnya