Infostretch Gaji

Rentang gaji Infostretch berkisar dari $118,000 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $169,150 untuk Manajer Desain Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Infostretch. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $118K
Teknolog Informasi (IT)
$136K
Manajer Desain Produk
$169K

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Infostretch adalah Manajer Desain Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $169,150. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Infostretch adalah $135,675.

