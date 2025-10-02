Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hyderabad Area di Infor berkisar dari ₹667K per year untuk Associate Software Engineer hingga ₹1.69M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Hyderabad Area total ₹1.21M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infor. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
