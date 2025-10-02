Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Atlanta Area di Infor berkisar dari $99.8K per year untuk Software Engineer hingga $131K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Atlanta Area total $90K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Infor. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
