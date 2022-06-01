Info-Tech Research Group Gaji

Rentang gaji Info-Tech Research Group berkisar dari $31,990 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $119,710 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Info-Tech Research Group . Terakhir diperbarui: 8/11/2025