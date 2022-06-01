Direktori Perusahaan
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Gaji

Rentang gaji Info-Tech Research Group berkisar dari $31,990 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $119,710 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Info-Tech Research Group. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Manajer Proyek
Median $102K
Konsultan Manajemen
$61.7K
Penjualan
$120K

Insinyur Perangkat Lunak
$32K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Info-Tech Research Group adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $119,710. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Info-Tech Research Group adalah $81,643.

