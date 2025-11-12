Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in India di Info Edge total ₹1.84M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.77M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Info Edge. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
